RFV, La programmazione odierna: si prosegue dalle 12:00

Prima puntata in diretta del 2024 per RadioFirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 08:00 con "Buongiorno Firenze" di Andrea Giannattasio, in onda fino alle 10:00. A seguire sarà la volta delle due ore di "Chi si compra?" con Fabio Ferri e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 in studio Lorenzo Marucci con "Viola Amore Mio".

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda "Palla al Centro": le prime due ore, in onda anche sulle frequenze di Lady Radio, saranno condotte da Luca Calamai e Luciana Magistrato, mentre la terza ora in studio ci sarà Ludovico Mauro. Dalle 17:00 alle 19:00, spazio infine a "Social Club" con Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Mario Tenerani.

