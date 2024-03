RFV, La programmazione odierna: si prosegue alle 12:00

FirenzeViola.it

Anche oggi, mercoledì 20 marzo, saremo tutto il giorno in onda per raccontare la camera ardente del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, deceduto nel pomeriggio di ieri in seguito all'arresto cardiaco che lo aveva colpito domenica. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci.

Dalle 14:00 alle 17:00 in onda “Palla al centro”: le prime due ore, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, saranno disponibili anche su Lady Radio. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà il solo Tommaso Loreto. Alle 17:00, spazio infine a Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00.

