RFV, La programmazione odierna: in onda dalle 8 alle 19

Radio Firenzeviola parte con una nuova giornata di trasmissioni per raccontarvi tutte le notizie e l'attualità del mondo Fiorentina. Si inizia alle ore 14 con Fabio Ferri che condurrà "Firenze in Campo" fino alle ore 17. Successivamente in studio dalle 17 alle 19 ci saranno Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo per la conduzione di "Viola Weekend". Si chiude Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che vi racconteranno Genoa-Fiorentina.