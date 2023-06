RFV, La programmazione odierna: in onda dalle 8 alle 19

Questa la programmazione estiva odierna di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la giornata sarà Andrea Giannattasio con la rassegna stampa "Buongiorno Firenze" dalle 8 alle 10. In arrivo successivamente Pietro Lazzerini e Fabio Ferri con "Chi si Compra?", dalle 10 fino alle 12. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci che condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 17 spazio invece a "Palla al centro", le cui prime due ore andranno in onda sulle frequenze di Lady Radio, con Tommaso Loreto e Chiara Bevilacqua. Dalle 17 alle 19, infine, via a "Social Club" condotto da Giacomo Galassi. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre chi vuole intervenire in diretta è atteso allo 055.77.111.71.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!

CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP!