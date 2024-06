FirenzeViola.it

Anche oggi, sabato 29 giugno, Radio FirenzeViola non si ferma e vi offre un palinsesto per seguire ogni notizia legata alla Fiorentina. Si parte alle 14 con 'Firenze in Campo' e Fabio Ferri in studio fino alle ore 16, quando arriveranno Ludovico Mauro e Niccolò Righi per il "Viola weekend".

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI!