RFV, La programmazione odierna: il racconto di Fiorentina-Lecce

Non si ferma neanche di domenica la programmazione estiva di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 14 alle 16 sarà il turno di Francesco Benvenuti che condurrà "Firenze in Campo". Mentre dalle 16 alle 17 spazio invece a "Viola Weekend", con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Infine insieme a Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua vi racconteremo la partita odierna tra Fiorentina e Lecce in programma alle 18.30. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 348.75.13.933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 055.77.111.71.

