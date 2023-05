RFV, La programmazione non si ferma: le trasmissioni

Con l'avvicinamento dell'appuntamento di Napoli in campionato la programmazione di Radio Firenzeviola non si ferma. Oggi si parte alle 13 con la trasmissione "G&G" curata da Greta Beccaglia e Gabriele Mastropietro. Dalle 14 sarà il turno di Fabio Ferri ed il suo "Firenze in campo" per tutte le ultime anche sulle realtà fiorentine attorno al pallone. Poi chiuderanno la giornata Niccolò Santi ed Alessandro Di Nardo, in onda dalle 16 alle 19 con il "Viola Weekend".

CLICCA QUI PER SEGUIRE LE DIRETTE