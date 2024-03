RFV, La programmazione di oggi: c'è Atalanta-Fiorentina!

FirenzeViola.it

Radio Firenzeviola non si ferma e anche oggi sarà in diretta per raccontare l'avvicinamento alla sfida della Fiorentina contro l'Atalanta alle 18 a Bergamo. Le dirette inizieranno alle ore 16 con il "Viola Weekend" di Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in onda fino alle 17. A quel punto arriveranno Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua per il programma partita "Se fosse sempre domenica" con i nostri inviati al Gewiss Stadium e tutte le voci e le notizie dal post-partita

