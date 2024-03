RFV, In onda anche a Pasquetta! La programmazione

Radio FirenzeViola non vi lascia soli neanche a Pasquetta! Dopo il breve stop del giorno di Pasqua, la nostra emittente vi terrà compagnia con 4 ore di programmazione anche lunedì con uno speciale per commentare la partita contro il Milan ma anche per iniziare l'avvicinamento alla semifinale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro l'Atalanta e della settimana che porterà alla sfida di campionato contro la Juventus in programma per domenica 7 aprile.

"C'è Polemica" non solo non lascia ma raddoppia, dalle 8 alle 10. Approfondimenti e interviste nel consueto stile del conduttore Dario Baldi e di tutti i suoi ospiti. A seguire, dalle 10 alle 12, due ore in compagnia di Luca Calamai in conduzione accompagnato nel giorno di festa da Costantino Nicoletti.

Una programmazione speciale anche nel giorno di Pasquetta, Radio FirenzeViola non vi lascia mai!