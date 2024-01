RFV, In diretta fino alle 20:30: segui il Brivido Viola

Non si ferma la programmazione di Radio FirenzeViola, ancora in diretta fino alle 20.30 per farvi compagnia. Come ogni venerdì sera torna l'appuntamento con il "Brivido Viola", trasmissione a cura della redazione del Brivido Sportivo. In studio ci saranno Lorenzo Matteucci e Sara Sgatti, da casa potrete intervenire quando vorrete tramite messaggi whatsapp al 3487513933 o chiamate allo 0557711171.

