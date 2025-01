FirenzeViola.it

Prosegue finoalle 20.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, con il consueto appuntamento del lunedì con la trasmissione "Il Nido della Rondine". Vi ricordiamo che potrete seguirci anche in modalità video, dalla app o direttamente in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI