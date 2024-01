RFV, Da lunedì 15 "Buongiorno Firenze" inizierà alle 7

Piccoli cambiamenti nel palinsesto di Radio FirenzeViola, che è pronta ad ampliare ancora una volta la propria offerta informativa dedicata alla Fiorentina: a partire da lunedì 15 gennaio, infatti, "Buongiorno Firenze" - trasmissione cardine del mattino dedicata alla rassegna stampa e al coinvolgimento dei tifosi sui principali temi del giorno - anticiperà di un'ora il suo inizio: il programma condotto da Andrea Giannattasio infatti avrà inizio tutti i giorni alle ore 7 del mattino e vi terrà compagnia fino alle 9.

In mezzo, come detto, la lettura dei quotidiani in edicola, il coinvolgimento degli opinionisti di punta dell'emittente e tanto, tantissimo spazio dedicato ai tifosi via Whatsapp o al telefono. Mettete la sveglia un'ora prima, "Buongiorno Firenze" vi aspetta tutti i giorni - da lunedì al venerdì - a partire dalle ore 7 del mattino!