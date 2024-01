RFV, Da domani grandi novità: il palinsesto si allarga

Ci sono grandi novità in vista per Radio Firenzeviola a partire da domani, lunedì 15 gennaio. Non solo perché la rassegna stampa di "Buongiorno Firenze" comincerà un'ora prima, quindi dalle 7 alle 9 con Andrea Giannattasio per essere sempre in diretta fin dalle prime ore del mattino, ma anche perché alle 9 inizierà una nuova trasmissione. Si tratta di "C'è polemica", condotta da Dario Baldi tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 per allargare gli orizzonti alle vicende cittadine sempre con la Fiorentina come punto focale.

Alle 10 sarà il turno di "Chi si compra", poi arriveranno "Viola amore mio" dalle 12 alle 14, "Palla al Centro" dalle 14 alle 17 e "Social Club" dalle 17 alle 19 per chiudere la giornata con gli appuntamenti settimanali de "I Conti delle sette", "Calciopiù on air" e "Brivido viola", oltre alla possibilità di seguire "Il Salotto dello Sport" in replica dalle 21. Un palinsesto di quasi 14 ore giornaliere per raccontare tutte le notizie, le voci, le opinioni e le indiscrezioni dal mondo della Fiorentina.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA