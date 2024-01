RFV, Cambia il palinsesto: "Scanner" sarà martedì

FirenzeViola.it

Eccezionalmente, visti gli impegni della Fiorentina in Supercoppa europea, cambia il palinsesto di Radio FirenzeViola. In particolare la trasmissione "Scanner" con in studio l'avvocato e agente Giulio Dini andrà in onda domani, martedì 16 gennaio, e non mercoledì come di consueto. L'orario però non cambia, sempre dalle 16 alle 17. Il principale argomento di dibattito sarà l'attualissimo tema stadio. La puntata sarà riascoltabile in podcast e lunedì alle ore 19.00 su Tmwradio.