RFV, Adesso c'è "Ganzamente in Viola" fino alle 20:30

FirenzeViola.it

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola. Dalle 19 fino alle 20.30 sarà la volta di "Ganzamente in Viola" con Alberto Di Chiara, Costantino Nicoletti e le incursioni del "G" con i suoi iconici personaggi. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA