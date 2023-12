RFV, A Natale speciale sui 50 anni della Curva Fiesole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

50 anni di storia raccontati dai protagonisti in quasi 6 ore da ascoltare e vedere per celebrare, nel giorno di Natale e in quello di Capodanno, la genesi e lo sviluppo fino ai giorni nostri, della Curva Fiesole. Una produzione Radio FirenzeViola nata sulla scia della strepitosa coreografia realizzata in occasione di Fiorentina-Bologna e che vuole, tramite le voci di chi ha fondato cresciuto e reso immortale la leggenda della Curva Fiesole, trasportare i nostri ascoltatori in un viaggio lungo mezzo secolo.

Dai primi vagiti del tifo organizzato, con la fondazione degli Ultras Viola nel 1973, passando per il lungo percorso del Collettivo Autonomo Viola fino agli 1926, ma senza scordare tutti gli altri gruppi che hanno occupato per cinque decenni i gradoni del settore più caldo dello stadio "Franchi".

Nel primo appuntamento, la storia degli UV '73 con Marzio Brazzini, Piero Papini e Michelangelo Comanducci. A seguire, due ore di storie del CAV con uno dei suoi storici presidenti, ovvero Stefano Sartoni, conosciuto anche come il "Passarella". Infine, la storia dei giorni nostri, della ripartenza post Collettivo, con l'attuale presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini ovvero Federico De Sinopoli che ha parlato anche della nascita del gruppo 1926.

Lunedì 25 dicembre e lunedì 1° gennaio 2024, dalle 8 di mattina e con una replica nel primo pomeriggio, potrete ascoltare "50 anni di Curva Fiesole" su Radio FirenzeViola, con aneddoti, racconti, riferimenti storici, per vivere in tre puntate tutta la storia del tifo organizzato.