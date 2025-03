RFV Restelli sulla Viola: "Serve equilibrio per essere competitivi. E ora occhio alla Roma"

L'ex calciatore viola Maurizio Restrelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio" per parlare della situazione attuale della Fiorentina e dei prossimi impegni della squadra viola.

Come si fa a far tornare al 100% la squadra viola?

"Venerdì abbiamo visto una brutta partita, il ritorno della punta è fondamentale, dal mercato serviva un vice Kean mentre a gennaio abbiamo regalato esterni come Sottil e Ikoné ma adesso siamo corti, Zaniolo non può fare l'esterno, mi aspettavo un cambio modulo. Il centrocampo è il cuore della squadra viola, serve appoggiarsi su i centrocampisti perché quando non c'è Kean e giochiamo con Beltran e Zaniolo davanti non possiamo giocare palla lunga".

E' giusto secondo lei affidare la squadra a Fagioli?

"Ancora il calciatore non è brillante, deve capire i meccanismi: in questo momento la priorità è recuperare Adli. Fagioli e il francese non possono giocare insieme, attualmente Adli è imprescindibile in quanto è l'unico che verticalizza. Contro il Lecce si è vista la mancanza di un centrocampista che verticalizzi".

Cosa si aspetta dalla partita in Grecia contro il Panathinaikos?

"Il Panathinaikos è una squadra da prendere con le molle in quanto sta facendo un'ottima stagione: si trova a -3 dall'Olympiacos in campionato dunque la Fiorentina deve valutare bene i recuperi, vista anche la lista europea che esclude Pablo Marì e Ndour. Ecco perché sarebbe fondamentale recuperare Adli e Kean".

Poi ci saranno impegni tosti per la Fiorentina in campionato...

"Sarà il campo a determinare tutto: la Fiorentina deve trovare un gioco. Deve trovare un equilibrio che la faccia essere competitiva".

Domenica secondo lei la squadra ha chances di vincere a Napoli?

"Quando giocavamo noi contro le grandi squadre, eravamo gasati: la Fiorentina è molto brava a coprirsi e a ripartire in contropiede ma occhio a non commettere gli errori della gara d'andata".

La Fiorentina ha l'impegno europeo, al contrario di altre squadre adesso: che ne pensa?

"La squadra nei numeri c'è, questa rosa dovrebbe avere un vice Kean per ambire alla Champions ma parlare di Champions è un po' un'utopia attualmente. Già qualificarsi per l'Europa League sarebbe un successo. Dobbiamo essere bravi a tenere la Roma dietro, visto che è in grande ripresa: c'è bisogno di allungare sulle contendenti".