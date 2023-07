RESTELLI A RFV, Difesa di qualità, serve un centravanti

FirenzeViola.it

Maurizio Restelli a Radio FirenzeViola

Maurizio Restelli, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola, durante Viola Amore Mio: "Fin'ora per quanto riguarda il mercato della Fiorentina ho sentito molti nomi, tra cui N'Zola, Dia, senza dimenticare quella che è la questione in sospeso di Amrabat. Ritengo che il problema del portiere risulti essere il meno importante e urgente; piuttosto sarebbe opportuno pensare a rinforzare il centrocampo e soprattutto l'attacco, trovando una punta che sia in grado di buttarla dentro, anche perché la differenza la fanno sempre i gol fatti. La Fiorentina ha un grande pregio: è una squadra che gioca, che crea, però quando arriva davanti alla porta non conclude, e questo è un problema, che si potrà risolvere con l'acquisto di un centravanti di qualità".

Cosa pensa della difesa della Fiorentina? "Io sulla difesa non ho da riportare più di tante critiche. Ritengo che la difesa della squadra viola abbia qualità, il problema riguarda piuttosto questi numerosi momenti di blackout e di disattenzione che ha avuto durante la stagione. Consideriamo poi che Milenkovic, Igor e Quarta davano buone speranze a inizio della scorsa stagione. Il problema è proprio la mancanza di accortezza".

Secondo lei cosa serve a questa squadra per diventare grande? "Per raggiungere i grandi traguardi ci vuole tempo, bisogna dare tempo a questa squadra per rafforzarsi, crescere e inserirsi tra le big del calcio italiano".

Come valuta il gioco di Italiano? "Penso che con quello che è il suo gioco propositivo, una squadra compatta come la Fiorentina può veramente arrivare lontano. Dove deve migliorare è dal centrocampo in su, cercando di trovare una punta capace di buttarla dentro".