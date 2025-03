RFV Reginaldo: "La Fiorentina sta meglio di tante squadre, la Champions è un obiettivo concreto"

Reginaldo, ex attaccante viola che ha parlato è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante 'Viola AmoreMio': "Kean, per quello che sta dimostrando, sta facendo la differenza. Fare 50 metri palla al piede in quel modo non è da un giocatore normale. Mi ricordo che c'era un ragazzo cresciuto con lui che ne parlava già benissimo anni fa. E adesso vederlo fare così bene con la mia Fiorentina è bellissimo".

Può arrivare a 30 gol stagionali?

"Può benissimo riuscirci, come si dice, l'appetito vien mangiando. Il gol di ieri è una dimostrazione di sacrificio. Ha dimostrato di avere fame e un'ottima mentalità".

Sono stati fatti tanti paragoni, uno ad esempio con Batistuta, tu a chi lo accosteresti?

"Io penso che adesso debba stare tranquillo. Paragonarlo a Batistuta forse ora è troppo. Si vede che il ragazzo è serio, perché anche quando è andato in Nazionale ha fatto un grande lavoro. Se continua così, sicuramente si toglierà molte soddisfazioni. Spero che la Fiorentina riesca a tenerlo".

Ieri c'era la sfida con Retegui, chi faresti giocare in Nazionale?

"In questo momento farei giocare Kean senza dubbio. Come ha detto Spalletti, anche nei momenti di difficoltà riesce a far salire la squadra".

Dove può arrivare la Fiorentina?

"Sicuramente può lottare per andare in Champions, una dimostrazione è la partita di ieri. Vincere con una squadra come l'Atalanta non è semplice. Io penso che la Fiorentina stia meglio del Bologna e di tante altre squadre".

La Fiorentina deve cambiare passo anche con le medio piccole:

"Raffaele ha smesso di giocare con me, so come ragiona e sicuramente starà lavorando sulla mentalità dei ragazzi".

Cosa ne pensa Fagioli?

"Penso che la dirigenza sia stata bravissima a prenderlo, è un ragazzo giovane e tecnicamente forte. Si vede che più gioca e più sta meglio. È un giocatore chiave".

