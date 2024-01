REGGIANI A RFV, Vargas vicino. Belotti dna di Firenze

FirenzeViola.it

Ivan Reggiani a Radio FirenzeViola

L'operatore di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend": "Penso che la negoziazione per Vargas sia a buon punto, la Fiorentina ha necessità in quel ruolo e deve dare prova di buon mercato. Anche perché in estate, la punta da tanti gol non è arrivata, come il portiere forte che sarebbe stato la ciliegina sulla torta, non andare su Vargas sarebbe un passo falso".

Manca la punta? "Io un vero numero 9 lo farei ma i giocatori sul mercato, tipo Kean, sono stati solo "assaggiati" e poi lasciati dov'erano. Non ho visto una Fiorentina propositiva in quel ruolo anche per il campionato quanto mai positivo e irripetibile, perché non sfruttare il vantaggio della corsa?"

Belotti in viola? "Per carattere a Firenze troverebbe casa in assoluto, a Roma ha fatto fatica, invece lì avrebbe la sua culla e la sua consacrazione. Oltre a Belotti ritenevo adatto Kean come detto. Ma Belotti avrebbe il dna di Firenze"