REGGIANI A RFV, Jack che qualità. Mercato da bocciare

Ivan Reggiani a Radio FirenzeViola

Il noto intermediario di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club" per parlare anche della situazione Bonaventura. Queste le sue parole: "È normale in questo periodo fare un po' di strategie. Io penso che sia un valore aggiunto per questa squadra. Si è sempre fatto trovare pronto ed ha tanta qualità. L'agente proverà ad ottenere il miglior contratto possibile. È anche vero che questi calciatori potrebbero avere importanti offerte da mercati fuori Europa. Però penso che un'altra stagione alla Fiorentina gli farebbe bene all'anima e alla carriera".

Una valutazione al mercato della Fiorentina?

"Un voto basso. Io pensavo riuscissero a prendere un giocatore di peso che potesse sfondare le difese avversarie. Kean era il giocatore che poteva fare la differenza. Fisicamente e tatticamente mi sembra maturato. Oltre al fatto che l'età gioca a suo favore. Non mi è piaciuto il mercato della Fiorentina".

