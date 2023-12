RASTELLI A RFV, Ranieri? In futuro anche capitano viola

FirenzeViola.it

Massimo Rastelli a Radio Firenze Viola

L'allenatore Massimo Rastelli è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole.

Si aspettava questa crescita da Ranieri?

"E' un ragazzo che già quando lo allenavo alla Spal aveva tanta voglia di crescere e migliorarsi. E' tornato alla Fiorentina ed è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, ora è diventato un difensore molto affidabile. Dal punto di vista tecnico in questo calcio moderno è molto bravo, ha tanta personalità in una piazza molto difficile come Firenze, è bravo anche ad impostare, giocando sempre di più acquisirà sempre più fiducia e sicurezza. Se continua questo tipo di crescita, con questa personalità potrà anche conquistare a breve la maglia della nazionale italiana, è molto duttile. Ha un grande senso di appartenenza ed ha un grande apporto all'interno della squadra, in futuro potrebbe anche diventare capitano. Ricordiamoci che nasce da terzino sinistro e in poco tempo si è adattato bene a fare il centrale. Anche Quarta sta facendo molto bene con i suoi gol e i suoi inserimenti, sono due risorse importantissime per Italiano che non si devono fermare".

Cosa ne pensa del percorso in campionato della Fiorentina?

"In questo campionato c'è molto equilibrio, solo Juventus e Inter sono superiori alle altre avversarie per le zone alte. Alla Fiorentina manca sempre la continuità e la costanza, è un problema che si porta dietro da diverso tempo e dovrebbe essere risolto al più presto per fare il salto di qualità di cui se ne parla da tempo. La Fiorentina è una delle poche squadre che cerca di migliorarsi di anno in anno, quindi deve risolvere questo difetto per confermarsi ed evolversi definitivamente".

Cosa cambierebbe nel centrocampo della Fiorentina?

"E' un reparto ben assortito e abbastanza completo, Italiano potrebbe migliorarlo ancora con qualche modifica, Maxime Lopez se giocasse di più potrebbe crescere ancora e dare ancora più alternative ed aiuto al reparto".