Radio FirenzeViola, tra un'ora il via al nostro palinsesto verso Fiorentina-Atalanta

Riprenderà oggi alle ore 12 il palinsesto di Radio FirenzeViola, che anche di domenica - nel giorno di Fiorentina-Atalanta - vi proporrà una programmazione dedicata per introdurvi al big match del Franchi. Si comincerà alle 12 con "Firenze in campo", due ore di diretta curate da Francesco Benvenuti, mentre a partire dalle 14 spazio a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio. Dal Franchi, a partire dalle 15, la radiocronaca di Andrea Giannattasio e a seguire il lungo post-gara del match tra viola e nerazzurri.