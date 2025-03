Radio FirenzeViola sempre in diretta: ora "Garrisca al Vento" poi spazio alla gara della Fiorentina

Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola che coprirà ovviamente anche la partita di Conference e il dopo-gara con tutte le interviste da Atene. Come sempre potrete seguirci dalla App o pc (anche modalità video) o in tv, smart oppure sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Dalle 17:00 spazio a Giacomo Galassi e Stefano Prizio per "Garrisca al Vento", in diretta fino alle 18 quando inizierà Se Fosse Sempre Domenica con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Tommaso Loreto ad Atene per raccontare l'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos.

Clicca qui per seguire le dirette