Radio FirenzeViola, gli orari della super diretta per gli ultimi giorni di mercato
FirenzeViola.it
Radio FirenzeViola non si ferma mai per raccontarvi il mercato. Nel weekend saremo infatti in diretta fino alle 20:00 per darvi tutti gli aggiornamenti. Sabato oltre al palinsesto abituale, in onda dalle 15:00 alle 19:00, ci sarà un appuntamento dalle 19:00 alle 20:00 con Andrea Giannattasio in studio. Domenica invece saremo in diretta fino alle 20:00 con i nostri inviati a Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi. Lunedì, ultimo giorno di mercato, le dirette andranno avanti fino alle 21:00 per commentare tutto il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle 20:00.
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Championsdi Luca Calamai
1 Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
