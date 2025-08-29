Radio FirenzeViola, gli orari della super diretta per gli ultimi giorni di mercato

Oggi alle 19:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Radio FirenzeViola non si ferma mai per raccontarvi il mercato. Nel weekend saremo infatti in diretta fino alle 20:00 per darvi tutti gli aggiornamenti. Sabato oltre al palinsesto abituale, in onda dalle 15:00 alle 19:00, ci sarà un appuntamento dalle 19:00 alle 20:00 con Andrea Giannattasio in studio. Domenica invece saremo in diretta fino alle 20:00 con i nostri inviati a Milano Pietro Lazzerini e Niccolò Santi. Lunedì, ultimo giorno di mercato, le dirette andranno avanti fino alle 21:00 per commentare tutto il calciomercato estivo che chiuderà i battenti alle 20:00.