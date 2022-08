RADIO FIRENZEVIOLA, È nata una nuova realtà

Da più di un mese è iniziato il progetto di RadioFirenzeviola, la nuova visual web-radio interamente dedicata alla Fiorentina e curata dalla redazione della testata on line Firenzeviola.it.

L’evoluzione della comunicazione verso il web e l’intrattenimento on demand sono oggi l’orizzonte dei media, sportivi e non. Per questo alla consueta informazione garantita dal nostro portale, leader nella galassia degli appassionati viola, si affiancherà il primo progetto di crossover-media in cui poter leggere, ascoltare e guardare notizie sulla Fiorentina, dalle 8 alle 21, sette giorni su sette, in tutto il mondo.

Un palinsesto quotidiano di trasmissioni, rubriche e approfondimenti fruibili da smart tv di ultima generazione, smartphone e computer grazie alla nostra innovativa piattaforma e alla App, scaricabile su tutti gli store.

Dopo un primo periodo di prova nel periodo estivo (in cui abbiamo seguito con voi e per voi tutte le partite della Fiorentina al Franchi e in trasferta), saremo sempre in onda dallo studio di via Panciatichi con notizie, collegamenti live in esterna, interviste, approfondimenti e interazioni con il pubblico tramite WhatsApp.

La nostra squadra di giornalisti e opinionisti, che negli anni avete apprezzato grazie a Firenzeviola.it, si arricchisce di addetti ai lavori di respiro nazionale, ex giocatori viola e ospiti eccezionali, per offrire ai tifosi gigliati un’informazione di qualità, completa, moderna e vivace.

Oltre alla rassegna stampa curata da Andrea Giannattasio, daremo spazio al mondo dei social network con il “Social Club” di Giacomo Galassi. Tratteremo tutti i temi di attualità con “Viola Amore Mio”, a cura di Lorenzo Marucci, mentre Tommaso Loreto con “Palla al Centro” si occuperà di approfondire tematiche e focus riguardanti la nostra Fiorentina. Tutte le novità e le notizie di calciomercato le troverete invece in “Dodicesimo Uomo”, programma condotto da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti.



RadioFirenzeviola: leggila, ascoltala, guardala.

SCARICA L'APP PER IOS E ANDROID!