Radio FirenzeViola, dalle 14:00 alle 16:00 c'è "Palla al Centro"

Prosegue anche oggi, giovedì 20 febbraio 2025, il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I Tempi Supplementari". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Stefano Prizio per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:30. Poi, fino alle 21:00, il palinsesto si chiuderà con la speciale diretta da Scadicci per la festa dell'Academy di Alberto Di Chiara con tanti ospiti del mondo del calcio. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

