Radio FirenzeViola ancora in diretta: ora c'è "Garrisca al Vento" poi "Colpi d'Ala"

Proseguono le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola, che potete seguire dall'App o dal pc e via tv, smart e sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Dalle 17:00 spazio a Giacomo Galassi, Chiara Andrea Bevilacqua e Celeste Pin per "Garrisca al Vento", in diretta fino alle 19:00. Durante la trasmissione ampio spazio alla vigilia di Panathinaikos-Fiorentina con la conferenza stampa di Palladino e un giocatore viola. Chiude la giornata "Colpi d'Ala" per un'ora di trasmissione con Alberto di Chiara in studio.