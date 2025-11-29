Radio FirenzeViola, altro format in arrivo da stasera: scende in campo il sociale

vedi letture

La programmazione di Radio FirenzeViola si amplia con un nuovo format che partirà oggi e che andrà in onda tutti i sabati dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Il programma, che si chiamerà "Tutti in campo", è uno spazio aperto che nasce per raccontare temi sociali legati allo sport e alla vita del territorio, offrendo a persone e realtà impegnate nel sociale la possibilità di raccontarsi e farsi ascoltare. Un luogo dove storie, progetti e testimonianze scendono in campo per giocare tutti insieme la partita da titolari. A condurre il programma ci saranno Andrea Mori e Andrea Di Salvo. Per interagire è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

CLICCA QUI PER ASCOLTARCI