PUSCEDDU A RFV, Viola eccezionale. Parisi e Ranieri...

L'ex calciatore della Fiorentina, Vittorio Pusceddu, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dalla grande stagione della Fiorentina: “La Fiorentina sta facendo qualcosa di eccezionale, nessuno si sarebbe aspettato una classifica così importante prima del campionato. Ha un allenatore valido, si stanno togliendo delle grandi soddisfazioni e se lo meritano”.

Cosa ne pensa di Parisi?

“È un grande calciatore. Lo ha dimostrato lo scorso anno, ha una grande corsa ed è bravo a crossare. Quest’anno è stato adattato anche in un ruolo non suo, ma credo che stia facendo bene. Il reparto difensivo sta girando molto bene e lo si vede in campionato. Con un allenatore come Italiano che non dà punti di riferimento agli avversari diventa complicato affrontare la Fiorentina”.

Sul suo passato: “Mi paragonerei a Dimarco dell’Inter. Il mio modo di giocare, la mia corsa, il mio cross, il mio piede, non per vantarmi, ma erano cose che mi facevano fare il salto di qualità, ero forse un po’ meno bravo in fase difensiva”.

Su Ranieri: “Sta facendo un ottimo campionato. Quest’anno si sta proponendo ad altissimi livelli, potrebbe rientrare nel giro della Nazionale senza problemi”.

