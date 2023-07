PUSCEDDU A RFV, Parisi? Biraghi lo vedrei a destra

FirenzeViola.it

L’ex difensore della Fiorentina ed attuale allenatore Vittorio Pusceddu ha parlato così a RadioFirenzeViola: “L’obiettivo della Fiorentina adesso deve essere l’Europa League perché i presupposti ci sono tutti. C’è una buona base da cui ripartire per il prossimo anno. Nelle finali i viola meritavano di più, in Coppa Italia i viola meritavano di andare almeno ai supplementari. Italiano e i giocatori hanno fatto un grandissimo lavoro durante questa stagione”.

Parisi-Biraghi? “Credo che il capitano non si dovrebbe toccare per le potenzialità e l’attaccamento alla maglia viola. Parisi è un ottimo acquisto per il futuro, Biraghi secondo me può giocare a destra con l’ex azzurro a sinistra. Parisi in alto a sinistra? Dipende dai tre centrocampisti che avrà alle sue spalle”.

Arthur? “Non si discutono le sue qualità, anche se è due anni che fatica a giocare. La Fiorentina, però, deve prendere un giocatore su cui fare affidamento da subito”.

Attacco? “I due attaccanti già presenti in rosa, Cabral e Jovic, non hanno fatto così male secondo me. Forse ne andrebbe cambiato uno ma dipenderà dalla volontà della società e dell’allenatore. Io comunque darei ancora fiducia agli attaccanti viola”.