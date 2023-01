PUSCEDDU A RFV, Dura recuperare per l'Europa ma...

L'ex difensore viola ed attuale allenatore Vittorio Pusceddu ha parlato di Fiorentina a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione "Dodidcesimo Uomo": "Penso che sia dura recuperare 11 punti per l'Europa anche se a me la squadra piace, non è detto che non facciano un salto di qualità e centrino un obiettivo importante, compresa l'Europa appunto. Ieri d'altronde chi avrebbe dato la sconfitta del Napoli con la Cremonese?"



Fiorentina assente sul mercato in entrata? "Devo dire che il presidente non sembra che faccia un mercato per rinforzare la squadra. Dispiace perché la Fiorentina ci aveva illuso che potesse fare meglio della scorsa stagione ma la speranza è che al portafogli Commisso metta mani ad inizio della prossima stagione".



Motivi flop? "La Fiorentina non sta giocando da Fiorentina e davanti ha giocatori che non sono numeri 9 veri alla Bati. Se ci fosse un attaccante migliore avrebbe potuto fare meglio sfruttando le sue qualità".



Sottil cosa apporterà? "E' stata una grave perdita, stava facendo bene, dava fantasia al reparto esterno, ha dribbling secco che metteva in difficoltà e creava superiorità numerica. Anche le altre assenze importanti come quella di Castrovilli non hanno permesso alla Fiorentina di stare dove meriterebbe di stare"



Vlahovic e Torreira mal sostituiti per il gioco di Italiano? "Non ho capito perché Torreira non sia stato riscattato mentre la partenza di Vlahovic non aveva creato grossi problemi vista la stagione portata in porto. Invece si sente la differenza di non avere un giocatore fantasioso come Torreira, perché Amrabat forse non è il tipo di giocatore che serve alla Fiorentina, al Mondiale è stato il miglior centrocampista difensivo e in estate avrà tante offerte, la società deciderà cosa fare. Prendendo due centrocampisti tra cui un regista accanto allo stesso Amrabat potrebbe fare il salto di qualità".