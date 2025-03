RFV Pupo sul 3-0 alla Juve: "Che soddisfazione vincere e vedere Vlahovic in panchina"

vedi letture

Pupo, cantautore e conduttore televisivo è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Ieri ho visto il primo tempo dei viola mi sono piaciuti molto, vedere incidere gli ex bianconeri che vestono la maglia viola e allo stesso tempo Vlahovic nemmeno entrare è una soddisfazione. Questa vittoria è molto importante per il morale della squadra e ci rilancia anche in classifica".

Come ha visto i giocatori?

"Ieri li ho visti tutti molto bene, Gudmundson sembra tornato quello di Genova, Kean è tornato in forma, bene pure Ranieri e Mandragora".