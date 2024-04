PRUZZO A RFV, Gilardino un tecnico intelligente: vi spiego

FirenzeViola.it

Roberto Pruzzo a Radio FirenzeViola

A Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", è intervenuto l'ex attaccante fra le altre della Fiorentina, Roberto Pruzzo. “Gilardino è stato molto intelligente - la sua lettura sul tecnico del Genoa che oggi sfiderà i viola da avversario - È arrivato a Genova in un momento non facile ma ha saputo subito dove andare a parare. Attraverso la sua idea di gioco è riuscito a convincere tutti. In Liguria è molto rispettato e credo si possa meritare la riconferma”.

È diverso da Italiano.

“Gila sta ripercorrendo le orme di un Inzaghi, perché fa della tatticità e della concretezza il suo credo calcistico. È uno di quegli allenatori che prima di tutto pensa a non subire gol”.

Gudmundsson è un’occasione persa?

“È un giocatore importante, ma a gennaio è un’operazione complicata. Lui ha fatto la seconda punta ma anche la prima, così come il terzo in attacco. Ha fatto molto bene. Genova non è una piazza normale e quindi se vai bene lì vuole dire che hai delle qualità”.

