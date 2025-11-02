Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora in onda c'è "Se fosse sempre domenica"

Prosegue il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora dalle 14:00 è iniziato "Se fosse sempre domenica" con Dimitri Conti e Chiara Andrea Bevilacqua, e il racconto di Fiorentina-Lecce dal Franchi da parte di Andrea Giannattasio, con un lungo post gara che poi lascerà spazio alle ore 20 a Domenica Viola condotto da Andrea Bruno Savelli. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

