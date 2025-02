Prosegue il nostro palinsesto fino a stasera: segui con noi Fiorentina-Lecce!

vedi letture

È ancora lunga la giornata su Radio FirenzeViola! Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di "Viola amore mio" di Lorenzo Marucci.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, "Palla al centro", con Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci saranno Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini per "Archivi Polverosi". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti per "Garrisca al Vento", in diretta fino alle 19:00, quando partirà il "Brivido Viola" con Tommaso Borghini fino alle 20. A quel punto inizierà "Se fosse sempre domenica", la trasmissione di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che vi racconterà, con la radiocronaca dal Franchi, Fiorentina-Lecce.

Clicca qui per ascoltarci!