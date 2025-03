RFV Presidente ATF: "Ad Atene 240 tifosi. Per altri pesano costi e "fantasma" di maggio"

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Tempi supplementari" per fare il punto sui tifosi che saranno presenti ad Atene per l'andata degli ottavi di Conference Panathinaikos-Fiorentina: "Ad Atena saremo 240, dato definitivo. E' un dato che mi aspettavo perché i prezzi dei non molti voli sono subito schizzati alle stelle ed Atene non è così agevole da raggiungere. E poi c'è il "fantasma" del maggio scorso. E poi c'è un percorso già stabilito e qualcuno magari ha già preso giorni di permesso per altre potenziali destinazioni, come Siviglia o altre insomma. Perciò a parte lo zoccolo duro che indipendentemente dalla località prendono e vanno, molti tifosi questi conti li hanno fatti".

Polemiche e fischi dopo la vittoria con il Lecce? "Io quando la squadra vince non fischio mai, i fischi mi lasciano perplesso. Domani è una partita di Coppa, con squadre diverse. Ma abbiamo perso con il Como e ci mancano dei giocatori... perciò è una situazione altalenante ma poi la squadra ha più punti di quella dell'anno scorso. I numeri insomma contano, ma dipende da tanti fattori. Intanto domani spero in una gara che non ci crei problemi per il ritorno poi pensiamo alle due gare difficili in campionato".

