PRES. RONDINELLA A RFV, Per noi ACF è un punto fermo

Il presidente della Rondinella Lorenzo Bosi ha parlato a Radio FirenzeViola durante Palla al Centro.

Che rapporti ci sono con la Fiorentina? "C'è un divario di categorie notevole quindi è difficile avere un rapporto. C'è comunque un'attenzione di fondo, a partire dal tifo. Per noi la Fiorentina rappresenta un punto di riferimento. All'interno dei nostri progetti c'è anche come obiettivo il rafforzare il legame con il territorio fiorentino".

Sulla gara di stasera: "I polacchi sono avversari scomodi da non sottovalutare, hanno anche un attacco molto prolifico. La Fiorentina sta bene, peccato per il pareggio dell'ultima gara con lo Spezia. Occorrerà molta concentrazione, ha tutti i mezzi per fare bene".

Sui giocatori: "Mi piacciono molto Nico Gonzalez e Castrovilli, prediligo i giocatori più tecnici".

Su Italiano: "Io me lo terrei molto stretto, ha dato un'identità forte e quindi ha un suo perché. Poi una cosa che ho imparato è che non bisogna mai affezionarsi ad un allenatore. Io ho un allenatore bravissimo che è con me da 6 anni e lo terrei altri 10, però nel calcio bisogna cercare il concetto del turnover per quanto riguarda gli allenatori. Italiano lo stimo e lo terrei il più possibile".