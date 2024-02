PRES. ATF A RFV, Tutti rimbocchino maniche ma...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ascolta l'audio

Federico De Sinopoli a Radio FirenzeViola

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, presente tra i tifosi che hanno seguito la squadra a Lecce, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola week end" esprime tutta l'amarezza del tifo viola cercando però di predicare calma per non buttare tutto all'aria: "Di parlare di calcio oggi c'è poca voglia, sarà una settimana pesante più lunga. Inoltre vai incontro a tre partite che dovrebbero essere agevoli e invece vai incontro a difficoltà. Mister e società dovranno essere bravi a gestire il momento. A Lecce eravamo in oltre 450. Lo striscione? I ragazzi che vanno dietro alla squadra badano al sodo. A fine gara è prevalso lo sconforto. Ma buttare tutto al mare non è giusto, soprattutto per chi segue la squadra, se si demotivano loro finisce tutto

Molti hanno visto che il tecnico non è venuto sotto la curva, come è andata? "I social mettono bocca su tante cose ma va dato lo sprone a chi mette la maglia, non al mister che è un tipo sanguigno e in altri casi ha dimostrato come sfogarsi. Ieri gli errori li hanno commessi tutti ma almeno per oggi starei sul buonismo e sul remissivo, non mi metto a buttare fango come vedo sui social, preferisco essere un "trasfertista" e non uno che scrive. Serve coerenza, ho letto e sentito tutto e il contrario di tutto su social e stampa. Si sente dal "mandiamolo via subito" a "sarebbe un guaio perderlo a giugno".

Ma la tifoseria cosa pensa del mercato? "Sul mercato ci aspettiamo sempre di più ma ieri non abbiamo perso perché non c'era Gudmundsson. Certo questa squadra è migliorabile ma non hanno preso giocatori e mi aspetto che la società dia un parere su quello che è successo, rispondere anche a domande impertinenti. A volte confrontarsi potrebbe portare a soluzioni".

Cosa pensa della soluzione stadio? "Le dichiarazioni del sindaco sono andate incontro alle richieste della tifoseria e pare anche a quelle della società ma serve rispettare i tempi di questi lavori e un po' di paura mi resta. Può essere un passo avanti ma per ora di attività se ne vede poca, vedremo quando partiranno i lavori".



Come mai nel 2016 si contestò e ora no, chiedono alcuni tifosi? La gestione del 2016 c'era una proprietà che era qui da 14 anni, questa proprietà ancora è da poco che c'è. Poi chi vuole contestare può farlo, ma c'è una stagione con degli obiettivi e se e quando li perderanno contesteremo. Ma ora non si può mollare e tutti devono rimboccarsi le maniche giocatori e tecnico".