POZZI A RFV, Cabral ora è sempre dove cade la palla

Nicola Pozzi a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore Nicola Pozzi è intervenuto a "Firenze in campo" su Radio Firenzeviola per parlare dell'attualità viola a partire da Cabral: "I gol valgono tanto, se fai gol cambia tutto, ora è un giocatore in fiducia ed è il premio dell'atteggiamento e comportamento che anche i tifosi hanno sempre apprezzato. Ad un certo punto è stata fatta una scelta su di lui che ha pagato in termini di continuità ed ora lui è sempre lì dove batte la palla ed è arrivato anche un gol sporco. Ma lui ha fatto anche gol di pregevole fattura. L'importante è che la palla entri.

Rapporto con la città buono: "Mi sono piaciute le dichiarazioni fatte, dicendo che vuole restare a Firenze, che non la considera un passaggio "io sono felice qua e voglio restare nel progetto Fiorentina" ha detto e questo alla gente piace. E' stato intelligente, per lui la piazza è importante ed ha apprezzato una città e un popolo che lo hanno aspettato. Dopo un periodo di gol capita che altri giocatori lascino in sospeso il futuro e porte aperte a più soluzioni, si vedrà dicono. Mentre le sue parole sul voler restare aggiungono un valore".

Anche per la prossima stagione lui titolare? "Per la Fiorentina in questo progetto di crescita non è sufficiente un attaccante solo, ci sarà bisogno di altro. Potresti giocare la Supercoppa, salire un gradino visto che ha altre possibilità nella conference e oltre alla certezza Cabral bisogna aggiungere un altro potenziale titolare per aumentare il valore della squadra. Poi dipende dalle scelte tattiche dell'allenatore, che ora è Italiano, se giochi cioè con una punta o due, in quest'ultimo caso devi aumentare il numero degli attaccanti potenzialmente titolari"