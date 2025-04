RFV Polverosi: "Champions difficile per i viola. Juventus e Bologna avvantaggiate"

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Gudmundsson non è insostituibile, l'islandese è uscito indispettito perché stava bene e voleva giocare".

Come può arrivare la Fiorentina in campionato?

"Ci sono molte pretendenti per pochi posti, il Bologna sta facendo benissimo e giocano con una sicurezza spaventosa, la Roma grazie a Ranieri si è risollevata, i giallorossi stanno pagando l'assenza di Dybala. La Juve ha grande fame adesso di prendersi la Champions, sarà dura per la Fiorentina".

Che ne pensa delle dichiarazioni di Thiago Motta?

"Probabilmente non ha capito cosa volesse dire allenare la Juve, non puoi dire certe cose".

Chi deve temere più la Fiorentina tra Lazio e Roma? "Penserei alla Lazio, la Roma ha speso molte energie per fare questo recupero. La Lazio ha 11/12 calciatori di buon livello ma ha la rosa corta".

Che ne pensa dell'Atalanta?

"Ci sono stati diversi problemi anche di spogliatoio in casa Atalanta, la cosa più giusta è che Gasperini chiuda qua la sua avventura a Bergamo, c'è stato un crollo evidente, Hien è stato sempre uno dei migliori ma basta vedere le ultime partite dove ha fatto molto casino. Nonostante i cambi a partita in corso Gasperini non riesce più a dare la scossa alla squadra".