POLVEROSI A RFV, Bonaventura non lo vedo titolare ad Atene

Alberto Polverosi, storico giornalista nonché editorialista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro. Queste le sue parole:

Voto al campionato?

"Se la Fiorentina avesse fatto solo il campionato avrei dato un 6,5. Lo stesso voto lo darei ad Italiano. L'ho criticato per la gestione e nei cambi, però non posso dimenticare quello che ha fatto soprattutto l'andata di Coppa Italia con l'Atalanta. La dimensione della Fiorentina è settima/ottava, più del settimo posto non si può fare.

Da Cagliari cosa si porta la Fiorentina?

"Un pò di buona sorte, perché senza Terracciano eravamo sotto 3-0 nel primo tempo. Ieri è entrato bene Arthur".

Su Bonaventura:

"Manca ancora una settimana, però non mi è sembrato in un buon periodo di forma. Non lo vedo titolare, Bonaventura se ha una possibilità di partire titolare è sulla trequarti al posto di Beltran. In mediana metterei Mandragora-Arthur. Beltran ieri mi è sembrato molto leggero.

Perché Fagioli al posto di Bonaventura?

"Nemmeno a me è piaciuta questa scelta. Secondo Allegri, Fagioli è il miglior centrocampista della Juventus. Ce n'era un altro che secondo me meritava più di Fagioli, ovvero Locatelli. Come condizione fisica credo ci sia una differenza tra Bonaventura, Locatelli e Fagioli".

Contro l'Olympiacos, la coppia èMilenkovic-Quarta?

"Fino a un mese fa avrei detto Ranieri, ma ora non ha un bel periodo di forma. Vedo una ricorrenza preoccupante nei contropiedi, può succedere visto il gioco così offensivo. Servirebbe più equilibrio, ma questa squadra non lo ha."

Sugli avversari:

"Jovetic ho un bel ricordo, faceva gol e ci faceva tanto divertire. Era un genio in campo, molto spontaneo, a me è piaciuto tantissimo. Ad Atene sarà una vera bolgia. Tecnicamente l'Olympiacos è di poco superiore alla Fiorentina. Possono recuperare questa distanza solo se faranno scaldare l'ambiente".

