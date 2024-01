POESIO A RFV, Tanti giocatori svalutati in questi mesi

FirenzeViola.it

Ernesto Poesio a Radio FirenzeViola

Ernesto Poesio, firma nota del Corriere Fiorentino, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola per fare un punto sul momento della Fiorentina: "Vedendo le partite recenti, la Fiorentina si vede che è una squadra che ha bisogno di qualche rinforzo. La carretta è stata tirata da un paio di giocatori, su tutti Bonaventura e Nico Gonzalez, che adesso stanno tirando il fiato. Fare mercato però ora è difficile, anche e soprattutto perché servono uscite per poi far entrare qualcuno e da quest'estate a ora tanti giocatori hanno perso di valore sul mercato. Penso a Nzola, acquistato qualche mese fa per 13 milioni. Questo è il problema della Fiorentina sul mercato credo".

Stuzzicato su un possibile paragone tra questo momento e il mercato del 2016, quello dove la Fiorentina arrivò in piena bagarre Champions per poi investire poco e male per rafforzare la squadra allora di Paulo Sousa, Poesio ha risposto: "Non vedo troppe similitudini, anche e soprattutto per il momento in cui ci arrivano le due proprietà. A quei tempi la Fiorentina veniva da campionati importanti con Montella ed era una società che aveva investito molto negli anni precedenti e stava iniziando a fare autofinanziamento. Per la Fiorentina di Commisso invece questa è la prima vera possibilità di arrivare in Champions o comunque in Europa League".

