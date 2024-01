POESIO A RFV, Per il Franchi è un estremo tentativo

FirenzeViola.it

Ernesto Poesio a Radio Firenze Viola

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, si è così espresso a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" sui temi più caldi in casa Fiorentina: "Siamo davanti all'ennesimo tentativo di spostare l'inizio dei lavori, ma a sembra un tentativo estremo perché c'è di mezzo l'Europa e non è affatto semplice anche perché servono risposte piuttosto veloci. I cantieri cominceranno nelle prossime settimane nella Curva Ferrovia che poi sarà chiusa. L'ipotesi Lucca è contro ogni possibilità, lo ha detto lo stesso assessore perché il 'Porta Elisa' non ha abbastanza posti oltre ad essere impraticabile. La situazione in Toscana è terribile per quanto riguarda gli stadi, non esistono alternative a Firenze. Risolvere la situazione Franchi sarebbe importante per tutta la città, ma l'assenza di un tavolo trasparente tra le parti crea solo problemi".

