POESIO A RFV, Franchi, ma la proroga al 2028 conviene?

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" soffermandosi sul tema stadio: "Sarebbe interessante capire anche cosa succederà nella zona intorno, visto che c'è un quartiere di mezzo. Quando alla Fiorentina, sicuramente ora ci sarà più serenità. E non so quanto convenga utilizzare la proproga dei lavori fino al 2028, significherebbe avere per quattro anni lo stadio a capienza ridotta".

Cosa pensa invece della squadra?

"Vedo tanti alti e bassi, è un problema di incostanza. Penso che la Fiorentina, mancando di fuoriclasse, faccia molta fatica: l'intelaiatura è probabilmente meno forte delle squadre che hai davanti. Questo però vale anche per gli altri. Chi invece ha avuto una rosa costante ne ha beneficiato, vedi il Bologna che è lassù...".

Le squadre davanti alla Fiorentina sono più forti?

"Penso di sì. Ora il Bologna è un po' una sorpresa, però è esploso Zirkzee che è un giocatore di un'altra categoria. Nella media le altre hanno qualcosa in più. Però voglio ricordare non è solo la Fiorentina ad avare, ora, un calendario complicato. Ancora la classifica non è definita".