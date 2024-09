POESIO A RFV, Difesa? Rosa pensata a 3, Pongracic leader...

FirenzeViola.it

La firma del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato così a Radio Firenzeviola, durante 'Palla al centro'a partire dalla possibilità di tornare a tre: "Se Palladino è passato alla difesa a quattro è perché comunque ci aveva lavorato ma credo che questa rosa era stata pensata per la difesa a tre, vedi l'arrivo di Gosens, perciò ora è propenso a tenerla. Poi anche Pradè ha ammesso che in difesa qualcosa in più si poteva fare anche perché Valentini arriverà solo a gennaio e poi resta il dubbio se Pongracic sia in grado di guidare la difesa. Non l'abbiamo ancora visto per il giocatore sul quale la società ha speso molto e ci ha sostituito Milenkovic, voglio pensare che sia andato in confusione ed anche a lui manca una guida difensiva che non può essere De Gea. Ma la leadership o ce l'hai o non puoi acquisirla. Si sente dunque l'assenza di un leader intorno al quale giri la difesa che sembra scollata. Per me se Savic non avesse avuto Gonzalo alla guida non sarebbe stato il difensore che è stato. Il centrale di centro, a tre, fa iniziare l'azione, dà i tempi, è un regista arretrato ed è quindi un ruolo fondamentale".

Come giocare allora? "Gudmundsson con più spazio rende ancora di più ma se ci sono tre uomini sulla trequarti fatica perché è intasata e per questo giocherei con un 3-5-2"

Cosa rimane delle parole di Commisso? "La Fiorentina ha capito che questi anni di contrapposizioni non hanno portato a niente. La Fiorentina è una realtà grande e importante ma quella che è stata la sua forza è stato un carattere identitario e un rapporto stretto con la città. Il tentativo di riaprirsi alla città anche rispetto ad un Viola Park fortino la rende differente alle altre e mi sembra lodevole questa riapertura appunto. La piazza calda viene vista come un fatto negativo ed invece deve essere vista come una piazza che non si accontenta e vuole il meglio. Recuperarlo è un fattore in più".