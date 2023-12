POESIO A RFV, Classifica fluida, prossime gare cruciali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ascolta l'audio

Ernesto Poesio a Radio Firenze Viola

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", iniziando dalla partita di stasera: "Italiano dovrà fare di necessità virtù per colpa delle assenze pesanti che riducono la pericolosità della Fiorentina. Il tal senso un ritorno al 4-3-3 con un centrocampo formato da Arthur, M.Lopez e Barak può essere un'idea che potrebbe aiutare anche Beltran".

Vede più il quarto posto ad un punto o è più preoccupato per le inseguitrici?

"Quando la guardo mi mantengo il beneficio del dubbio perché la classifica è corta e ancora non definita. La Fiorentina al momento deve lottare per consolidare la sua posizione, cosa che non era riuscita a fare con quel crollo di ottobre-novembre. E' una situazione piuttosto fluida e dopo le prossime due gare i Viola potrebbero essere quarti come decimi".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL NOSTRO PODCAST