POCHESCI A RFV, Statua a Italiano in caso di 4° posto

L'allenatore Sandro Pochesci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa di Italiano?

"L'allenatore quando diventa più anziano migliora perché aumenta il proprio bagaglio d'esperienza, la Fiorentina ha le basi per fare un grande percorso. Se l'allenatore cambia modulo lo fa perché ha in mano i giocatori giusti e adatti, Italiano ha in pugno questa squadra e se riesce a mantenere la quarta posizione in campionato merita una statua a fine stagione. E' un uomo coraggioso che ha fatto la gavetta, vuole attaccare sempre, infatti a difendere ed impostare ci riescono tutti ed è molto più difficile fare gol. La parte più difficile da allenare è l'attacco e segnare. Il calcio italiano si sta rovinando e vorrei vedere nuove squadre vincere, senza vedere sempre le stesse. Le idee e i principi del calcio italiano devono essere gestite da persone che hanno a cuore il calcio, manca la passione in Italia, vorrei rivedere i presidenti e i direttori di una volta che hanno amore e voglia".

Cosa ne pensa dei difensori che segnano più degli attaccanti?

"Il difensore è il migliore centravanti perché conosce tutti i movimenti dell'attaccante, il difensore è bravo ad attaccare ma l'attaccante non sa difendere. Il difendente è anche quello che detta il passaggio per l'attaccante, il quale deve fare l'opposto movimento rispetto a quello che fa il difensore. I gol dei difensori sono sempre ad anticipare l'avversario senza aspettare la palla da fermi. Il difensore è più completo perché sa fare entrambi i ruoli guardando l'attaccante, la palla e lo spazio a differenza dell'attaccante che guarda solo il pallone".