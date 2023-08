PIZZIGONI A RFV, Infantino bel colpo: pagato poco

FirenzeViola.it

Carlo Pizzigoni a Radio Firenze Viola

Carlo Pizzigoni, esperto di calcio sudamericano, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante il programma "Social Club". Queste le sue parole su Infantino: "Ultimamente il Rosario Central ha prodotto tantissimi giocatori giovani, soprattutto delle annate 2003 e 2004. Infantino è un rosarino purosangue, è un giocatore molto centrato, serio e sobrio. E' un centrocampista volante e creativo. E' bravo in costruzione, può giocare anche vicino alla porta perché ha visione di gioco. E' anche un lottatore in mezzo al campo, ha la garra degli argentini. Secondo me la Fiorentina ha fatto un bel colpo e lo ha pagato anche poco. Penso anche che in prospettivo il calcio di Italiano possa essere un calcio adatto alle sue caratteristiche. Ovviamente deve essere plasmato, la pazienza è necessaria, ma le qualità ci sono".

Sul ruolo: "Nel 4-2-3-1 io lo vedrei bene nei 2 di costruzione. E' anche vero che in porzioni di gare può giocare anche più avanti".

Su Mina: "Credo che la Fiorentina abbia sfruttato un'opportunità di mercato. All'Everton non ha fatto bene, ma perché il club non ha fatto bene. Ha un percorso di esperienza e ha una fisicità enorme. Secondo me arriva anche con tanto entusiasmo, le ultime stagioni in Inghilterra sono state un po' down. Però sulle sue caratteristiche c'è poco da dire, era conteso in Premier League quindi il curriculum parla per lui. Come opportunità di mercato è una buona chiamata".

