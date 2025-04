RFV Pistocchi: "La Fiorentina sta trattando la cessione di Comuzzo alla Juventus"

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "La Viola gioca molto bene, può ambire alla Champions League, sarebbe un risultato straordinario".

Che ne pensa di Palladino?

"Il lavoro di un allenatore deve essere giudicato con calma, non si può ottenere tutto subito, la fretta è sempre una cattiva consigliera e il fatto che non si dia tempo agli allenatori è un grande limite del calcio italiano, guardate la Juventus e il Milan durante questa stagione".

Un limite della Fiorentina da superare è quello di fare punti con le medie piccoli, pensa che i viola riusciranno a fare questo step? "I viola giocano molto bene quando trovano gli spazi, le squadre piccole si dispongono con un atteggiamento difensivo e quindi lasciano pochi spazi, per crearli quindi servono i giocatori che ti saltino l'uomo e creino superiorità in mezzo al campo".

Che ne pensa di Fagioli?

"Allegri ne aveva parlato molto bene anche se non gli aveva dato molto spazio, Fagioli meritava di giocare alla Juventus, ha personalità e cerca le giocate difficile, fa quello che deve fare, è un semplificatore del gioco. L'ex Juve ha caratteristiche molto simili a Pirlo".

Come si potrebbe aprire un ciclo a Firenze secondo lei? "La Fiorentina deve provare a tenere tutti i migliori perché se li vendi peggiori l'organico della squadra, il progetto di crescita di non può avvenire in poco tempo. Mi risulta che alcune operazioni siano già incardinate, per esempio la cessione di Comuzzo alla Juventus. E' un giocatore che porterà denaro importante nelle casse viola. Quello che mi ha impressionato del club è che hanno saputo vendere facendo poi un mercato intelligente, in particolare in questa stagione. Se migliorano anche nello scouting internazionale, soprattutto guardando al Sudamerica, ha tutto per puntare in alto.La Fiorentina deve avere fiducia nel progetto, così potrà ambire ad attaccare le prime posizioni ".